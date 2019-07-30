https://static.news.ru/photo/52059704-b37d-11e9-99d4-fa163e074e61_660.jpg «Союз-2.1а» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Государственная комиссия разрешила запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна доставить к Международной космической станции транспортный грузовой корабль.

Состоялось заседание государственной комиссии, на котором были рассмотрены результаты испытаний ракеты-носителя „Союз-2.1а“. Она выведет на орбиту грузовой корабль „Прогресс МС-12“, — говорится в сообщении Роскосмоса.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём 28 июля вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом комплексе космодрома Байконур. Пуск планируется осуществить 31 июля в 15:10 по московскому времени.

Ранее News.ru писал, что испытания на борту Международной космической станции робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.

Он подчеркнул, что отправившийся 20 июля к станции космонавт Александр Скворцов прошёл необходимый курс подготовки и будет работать с FEDOR на борту. Сам робот будет запущен к МКС 22 августа. По словам Рогозина, одновременно с этим Роскосмос испытает ракету-носитель «Союз-2.1а» с цифровой системой управления.