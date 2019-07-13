https://static.news.ru/photo/00c4e01c-881b-11e9-aff7-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М».

По его словам, специалисты в рекордный срок смогли обеспечить штатный запуск ракеты и разгонного блока.

Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам, — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Специалисты боевого расчёта, которые в рекордные сроки устранили серьёзные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам pic.twitter.com/I6y3mwCY8D — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур 13 июля в 15:30 мск. Первоначально пуск был запланирован на 21 июня, из-за разрядившейся батареи «Спектра-РГ» его перенесли на 12 июля, но потом обнаружили замечание уже к ракете.