https://static.news.ru/photo/8e474f5e-b21b-11e9-b6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Орбитальная обсерватория TESS нашла сразу три планеты, изучая яркое, но небольшое светило созвездия Золотой Рыбы. Объект удалён от Земли на 73 световых года. На спутниках одного из этих миров может присутствовать жизнь.

Внимание планетологов обратила на себя звезда TOI-270 — красный карлик среднего возраста. Его масса в два раза меньше солнечной. Небольшое расстояние до объекта и «примерное поведение» помогли TESS «напрямую» открыть сразу три планеты в его окрестностях и точно определить их свойства, пишет журнал Nature Astronomy .

Небесные тела, по мнению астрономов, являются самыми небольшими и близкими к Земле планетами, доступные для прямого наблюдения. Это позволяет достоверно изучить состав их атмосферы, если она существует, а также оценить их пригодность для жизни.

Ранее News.ru сообщил, что директор NASA Джеймс Брайденстайн считает необходимым проведение исследований, связанных с поиском жизни на Марсе. На её возможное наличие указывает присутствие на Красной планете воды и сложных органических соединений.