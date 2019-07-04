https://static.news.ru/photo/a4f49b20-9e4e-11e9-bdeb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ralfvandebergh/Twitter

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг заснял секретный американский космический челнок. Речь идёт о мини-шаттле ВВС США X-37B, который отрабатывает эксперименты на околоземной орбите.

Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определённое время он не оказался на прогнозируемой орбите, — написал он в Twitter .

Снимки были сделаны 30 июня и 2 июля. Шаттл разработала корпорация Boeing. Это уже пятый его полёт. В предыдущие годы миссии длились от 225 до 718 дней. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37B, могут нести оружие, напоминает РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, в Сеть просочились первые фотографии и видео полного солнечного затмения, которое жители Западного полушария могли наблюдать вечером 2 июля. Лучше всего его было видно в юго-восточной части Тихого океана, а также в Чили и Аргентине.