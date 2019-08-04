Метеорологический спутник «Метеор-М» № 2 мог выйти из строя, сообщил российский радиолюбитель Дмитрий Пашков. По его словам, космические снимки, которые аппарат пересылает на Землю в открытом режиме, перестали поступать.
Пашков уточнил, что сбой произошёл 3 августа. Кроме того, 2 августа спутник поменял угол обзора — вместо того, чтобы смотреть точно вниз, на поверхность планеты, он начал снимать Землю на фоне космоса.
Радиолюбитель подчеркнул, что подобные сбои начали происходить довольно часто, передаёт
Ранее News.ru писал, что самый старый из спутников системы ГЛОНАСС, который был запущен в 2006 году, прекратил работу в связи с неисправностью. Аппарат вышел из строя 1 августа в 15:45 мск, на нём был зафиксирован признак «нездоров».