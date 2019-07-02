https://static.news.ru/photo/d85eb692-9c61-11e9-ac56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bruno Amaral/ZUMAPRESS.com

Роскосмос сообщил, что планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами ИИ.

Роботизированные системы будут ассистировать людям в изучении и освоении спутника Земли, чтобы снизить риски негативного влияния на организмы космонавтов и уменьшить стоимость исследовательских мероприятий. Лунная программа РФ будет реализована в несколько этапов до 2040 года, а россияне ступят на поверхность планеты в 2030 году, сообщает ТАСС .

Как уже писал News.ru, головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш приступил к разработке демонстраторов техники для высадки российских космонавтов на Луне, сообщила научный сотрудник института Мария Данилова на аэрокосмической выставке Le Bourget во Франции.