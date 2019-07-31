Фото: Michal Krumphanzl/CTK

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» пристыковался к МКС через 3 часа 19 минут после старта с Байконура, установив рекорд «скорости» прибытия к станции. Предыдущее достижение также принадлежало «Прогрессу» — 3 часа 21 минута.

Трансляция полёта велась на официальном сайте Роскосмоса. «Прогресс МС-12» — уже третий корабль, прилетевший к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная процедура занимает 34 оборота вокруг Земли (50 часов). Самой...