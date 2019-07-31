Роскосмос прекратил работы по созданию косморобота, которые велись с 2016 года параллельно с разработкой робота Фёдора, из-за недостатка финансирования.
Возобновление проекта отложено на неопределённый срок из-за необходимости пустить средства на модернизацию российского сегмента МКС и оснащения станции новыми модулями, передаёт РИА
Предполагалось, что косморобот сможет устанавливать оборудование, переносить грузы и работать в открытом космосе.
Как писал News.ru ранее, первому российскому роботу-космонавту «Фёдору» перед отправкой на МКС создали аккаунт в Twitter. Теперь все желающие смогут узнать его впечатления от работы в космосе.