Ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Трансляция запуска
В результате 13 июля в 15:30 мск ракета стартовала, отделение обсерватории от разгонного блока намечено на 17:31.
Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita и ART-XC. Главная её миссия — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.
Как писал News.ru, в Роскосмосе сообщили, что запуск обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён с 12 на 13 июля в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода — изготовителя РН «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя.