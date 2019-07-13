https://static.news.ru/photo/65a6248e-a56f-11e9-a3bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.

Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса. Первоначально пуск «Протона-М» был запланирован на 21 июня, из-за разрядившейся батареи «Спектра-РГ» его перенесли на 12 июля, но потом обнаружили замечание уже к ракете.

В результате 13 июля в 15:30 мск ракета стартовала, отделение обсерватории от разгонного блока намечено на 17:31.

Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita и ART-XC. Главная её миссия — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.

Как писал News.ru, в Роскосмосе сообщили, что запуск обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён с 12 на 13 июля в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода — изготовителя РН «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя.