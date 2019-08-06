https://static.news.ru/photo/52b57d74-b830-11e9-8318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в Роскосмос) снизила цены на запуск в 2020 году на ракетах «Союз-2» космических аппаратов формата кубсат и микроспутников по некоторым позициям почти в два раза. О снижении цен на пуск микроспутников до $15 тысяч за кг объявила и американская компания SpaceX.

В рамках запуска микроспутников компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене $15–17 тыс. за килограмм, — сообщили РИА Новости в российской компании.

В прошлом году запуск килограмма груза на «Союзе-2» стоил $20–30 тысяч.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин связал снижение цен на запуск малых космических аппаратов с уменьшением предприятиями непроизводственных расходов на 15%.

Это стало возможным благодаря инициированной @roscosmos работе по снижению нашими предприятиями непроизводственных расходов на 15 процентов. @roscosmos и далее будет работать над продвижением нашей продукции и услуг на мировом рынке космических услуг https://t.co/BaJeSII03n — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 6, 2019

Как писал News.ru, Китай успешно вывел на орбиту четыре программно-определяемых микроспутника. Запуск осуществили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Спутник «Шиянь-6» предназначен для тестирования космического оборудования и изучения околоземного пространства. Другой малый космический аппарат — «Цзядин-1» — будет использоваться на коммерческой основе в сфере телекоммуникаций. «Тяньпин-1A» и «Тяньпин-1B» запущены для адаптации системы «Андроид» и соответствующего программного обеспечения к условиям невесомости.