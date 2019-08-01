Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роскосмос представил спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

По данным госкорпорации, специалисты Научного центра оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» с 25 июля по 1 августа следили за развитием ряда ситуаций и событий на территории страны, в том числе за возгораниями в лесах Еврейского автономного округа, Республики Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского краёв.

Также проводился мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области.

В Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная хартия по космосу и крупным катастрофам, — говорится в сообщении Роскосмоса.

В связи с этим пострадавшие при паводке районы будут сниматься силами зарубежной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования.

Ранее News.ru писал, что специалисты намерены вызвать искусственные дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. По данным пресс-службы федеральной «Авиалесоохраны», к выполнению задачи приступил самолёт-зондировщик Ан-26.

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