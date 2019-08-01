https://static.news.ru/photo/d11c9d02-b446-11e9-bd4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роскосмос представил спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

По данным госкорпорации, специалисты Научного центра оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» с 25 июля по 1 августа следили за развитием ряда ситуаций и событий на территории страны, в том числе за возгораниями в лесах Еврейского автономного округа, Республики Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского краёв.

Также проводился мониторинг наводнения в Хабаровском крае и Амурской области.

В Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная хартия по космосу и крупным катастрофам, — говорится в сообщении Роскосмоса.

В связи с этим пострадавшие при паводке районы будут сниматься силами зарубежной орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa — РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что специалисты намерены вызвать искусственные дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. По данным пресс-службы федеральной «Авиалесоохраны», к выполнению задачи приступил самолёт-зондировщик Ан-26.