Видео с призывом сделать что-то важное появилось на странице Роскосмоса в Instagram.
Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе. Подписчикам предлагается подать заявку в отряд космонавтов.
Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов, — гласит подпись к видео.
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56 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной Планеты, которая осуществила космический полет. Сотни, тысячи, миллионы возможно ли подсчитать, скольких девушек она вдохновила сделать самые тяжелые, первые шаги к их заветным целям? В видео звучит голос Валентины Владимировны фразы из переговоров во время ее легендарного полета и разных интервью. Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов. Кто знает, может быть это видео сейчас смотрит первая женщина, которая осуществит полет к Луне... #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #Терешкова #СделайЭтоВпервые #СтаньКосмонавтом
Таким образом, по мнению сотрудников Роскосмоса, может быть, найдётся первая женщина, которая осуществит полёт к Луне.
Ранее News.ru писал о том, что основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск иронично пошутил, комментируя размещённое в Сети изображение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на красной «семёрке» «Жигули» в космосе.