https://static.news.ru/photo/506e8fbe-9036-11e9-89ea-fa163e074e61_1024.jpg Космодром «Байконур». Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова во время тренировки Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Видео с призывом сделать что-то важное появилось на странице Роскосмоса в Instagram.

Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе. Подписчикам предлагается подать заявку в отряд космонавтов.

Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов, — гласит подпись к видео.

Таким образом, по мнению сотрудников Роскосмоса, может быть, найдётся первая женщина, которая осуществит полёт к Луне.

Ранее News.ru писал о том, что основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск иронично пошутил, комментируя размещённое в Сети изображение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на красной «семёрке» «Жигули» в космосе.