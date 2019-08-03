https://static.news.ru/photo/9d64baf4-b652-11e9-af6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Метеорологический спутник «Арктика-М» номер 2 для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе отправится в космос в 2023 году вместо 2021.

Ранее сообщалось, что запуск спутника «Арктика-М» номер 1 отложен с 2019 на 2020 год. Планировалось запустить ещё три спутника данной модели в 2023-2025 годах, но контракты на их производство до сих пор не заключены, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, очередной пуск ракеты-носителя «Протон-М» назначен на 6 августа с космодрома Байконур. Информацию об этом раскрыл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.