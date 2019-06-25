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Американская сверхмощная ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Там также находится прах 152 человек, который будет выпущен в открытый космос в металлических капсулах.

Трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX. Её старт состоялся в 09:30 по московскому времени. Миссия под названием STP-2 предусматривает размещение 24-х спутников на трёх орбитах. В лаборатории будут изучены...