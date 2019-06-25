Роскосмос опроверг информацию о возникновении нештатной ситуации при посадке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-11».
При проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты ТПК (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полёта, — отметили в госкорпорации.
Там также сообщили, что замечаний по выполненной работе не имеется.
Как ранее писал News.ru, экипаж Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-11».