https://static.news.ru/photo/4acefc4e-a7e0-11e9-8e9d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с астрофизической лабораторией «Спектр-РГ» был перенесён из-за неполадок на второй ступени, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, причиной стала негерметичность трубопровода наддува бака, из-за которой было зафиксировано пониженное давление, передаёт РИА Новости .

Участвовавшие в устранении неполадки стартовики действительно будут отмечены наградами. Соответствующий приказ в процессе подготовки, — подчеркнул представитель госкорпорации.

Ранее News.ru писал о том, что ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур 13 июля в 15:30 мск. Первоначально пуск был запланирован на 21 июня, из-за разрядившейся батареи «Спектра-РГ» его перенесли на 12 июля, но потом обнаружили замечание уже к ракете.

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты, устранившие проблемы, будут представлены к государственным наградам.