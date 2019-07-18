https://static.news.ru/photo/b94a6dea-a91e-11e9-b1ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA Earth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между российским и американским космическими агенствами идёт обсуждение запусков коммерческих полётов и распределения кресел на бортах.

Ранее сообщалось, что первый корабль США отправится к МКС в 2020 году, на данный момент экипажи на космическую станцию доставляют только российские «Союзы», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что специальная комиссия Роскосмоса пока не смогла определить ответственного за отверстие, обнаруженное в корабле «Союз». Расследование спецкомиссии длилось восемь месяцев. Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.