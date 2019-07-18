Фото: NASA Earth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Между российским и американским космическими агенствами идёт обсуждение запусков коммерческих полётов и распределения кресел на бортах.

Ранее сообщалось, что первый корабль США отправится к МКС в 2020 году, на данный момент экипажи на космическую станцию доставляют только российские «Союзы», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что специальная комиссия Роскосмоса пока не смогла определить ответственного за отверстие, обнаруженное в корабле «Союз». Расследование спецкомиссии длилось восемь месяцев. Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

 

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