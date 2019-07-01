https://static.news.ru/photo/4a6a9e26-9c04-11e9-aa5a-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Акционеры ракетно-космической корпорации «Энергия» в ходе годового собрания утвердили новый состав совета директоров предприятия, в который в том числе вошёл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В совет также были включены гендиректор Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля, исполнительный директор Роскосмоса по экономике Павел Суворов, первый замглавы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич и исполнительный директор по контрактно-договорной работе Георгий Форсов.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, председателя планируется избрать во время первого заседания совета директоров.

Помимо этого, акционеры согласовали годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность «Энергии» за прошлый год, утвердили членов ревизионной комиссии корпорации и избрали АО «БДО» «Юникон» аудитором предприятия на текущий год, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Рогозин утвердил структуру и состав нового Научно-технического совета (НТС) госкорпорации. Его председателем остался Юрий Коптев.