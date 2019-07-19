https://static.news.ru/photo/2aa1ed18-ab1a-11e9-adaf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/Roscosmos

Все системы корабля «Союз МС-13», стартовавшего 20 июля с космодрома Байконур к Международной космической станции, работают в штатном режиме.

Корабль выведен на орбиту, идёт в направлении Международной космической станции. Все конструкции корабля, солнечные батареи, раскрылись, всё штатно, — рассказал журналистам глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, надёжность российской космической техники не вызывает сомнений — специалистами были предприняты все необходимые усилия, чтобы повысить качество сборки.

Как ранее сообщал News.ru, ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Для взлёта использовалась первая, «гагаринская» площадка. Корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту.

Во время полёта аппарат четыре раза пролетит вокруг Земли. Стыковка с МКС начнётся в 01:51 по московскому времени 21 июля.

На станцию прибудут три космонавта: россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.