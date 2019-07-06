https://static.news.ru/photo/9ea61e60-9fed-11e9-89c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Снимаемые с боевого дежурства ракетные комплексы нужно использовать для запусков на орбиту Земли спутников, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, для этих целей подойдёт МБР «Воевода».

Руководитель корпорации считает, что военный объект можно адаптировать для транспортировки гражданских космических аппаратов, пишет « Интерфакс ». Представитель ведомства добавил, что такой способ эксплуатации необходимо распространить на все ракеты, выводимые с боевого дежурства.

Ранее News.ru сообщал, что финальные испытания нового российского ракетного комплекса «Сармат» начнутся в конце 2020 года. Об этом сообщил Дмитрий Рогозин.

РС-28 «Сармат» — российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования. Он разрабатывается с 2000-х годов специалистами Государственного ракетного центра имени Макеева в качестве замены комплексу Р-36М2 «Воевода».