https://static.news.ru/photo/9e8e1244-a582-11e9-80bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин восхитился работой специалистов госкорпорации, заявив, что они отлично справились со сложностями во время пуска ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично, — написал Рогозин в Twitter.

Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели. Благодарю боевой расчёт и специалистов предприятий @roscosmos ! — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 13 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур 13 июля в 15:30 мск. Первоначально пуск был запланирован на 21 июня, из-за разрядившейся батареи «Спектра-РГ» его перенесли на 12 июля, но потом обнаружили замечание уже к ракете.