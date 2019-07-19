Фото: @Rogozin/Twitter/Global Look Press

Испытания на борту Международной космической станции (МКС) робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.

Он подчеркнул, что отправившийся 20 июля к станции космонавт Александр Скворцов прошёл необходимый курс подготовки и будет работать с FEDOR на борту. Сам робот будет запущен к МКС 22 августа. По словам Рогозина, одновременно с этим Роскосмос испытает ракету-носитель «Союз-2.1а» с цифровой системой управления.

FEDOR отправится в космос на корабле «Союз МС-14». Космонавты будут проводить исследование возможностей использования робота в пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. При этом непосредственные задачи, которые машина будет выполнять на станции, остаются тайной, однако известно, что она станет аватаром для человека, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Для взлёта использовалась первая, «гагаринская» площадка.

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