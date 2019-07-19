https://static.news.ru/photo/fd53f2aa-ab16-11e9-9e88-fa163e074e61_1024.jpg Фото: @Rogozin/Twitter/Global Look Press

Испытания на борту Международной космической станции (МКС) робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.

Он подчеркнул, что отправившийся 20 июля к станции космонавт Александр Скворцов прошёл необходимый курс подготовки и будет работать с FEDOR на борту. Сам робот будет запущен к МКС 22 августа. По словам Рогозина, одновременно с этим Роскосмос испытает ракету-носитель «Союз-2.1а» с цифровой системой управления.

FEDOR отправится в космос на корабле «Союз МС-14». Космонавты будут проводить исследование возможностей использования робота в пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. При этом непосредственные задачи, которые машина будет выполнять на станции, остаются тайной, однако известно, что она станет аватаром для человека, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Для взлёта использовалась первая, «гагаринская» площадка.