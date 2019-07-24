https://static.news.ru/photo/754f8600-ade9-11e9-9821-fa163e074e61_1024.jpg Робот Фёдор Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Первому российскому роботу-космонавту «Фёдору» перед отправкой на МКС создали аккаунт в Twitter. Теперь все желающие смогут узнать его впечатления от работы в космосе.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля «Союз МС-14», на котором планирую полететь к МКС 22 августа, — написал он в своём первом сообщении.

Однако «Фёдор» немного ошибся и указал неверный номер своей модели, но в следующем посте объяснил недоразумение тем, что пока «не очень ловко» работает на компьютере, передаёт «360».

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) July 23, 2019

Как писал News.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя. Робота переименовали в Skybot F-850, он уже прибыл на Байконур и 22 августа будет доставлен на МКС. Поясняя, что значит буква F после имени Skybot, Рогозин рассказал подписчикам, что F.E.D.O.R. — это имя семейства аватаров, F — их первое поколение. Что означает число 850, он не пояснил.