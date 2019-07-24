Робот Фёдор Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Первому российскому роботу-космонавту «Фёдору» перед отправкой на МКС создали аккаунт в Twitter. Теперь все желающие смогут узнать его впечатления от работы в космосе.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля «Союз МС-14», на котором планирую полететь к МКС 22 августа, — написал он в своём первом сообщении.

Однако «Фёдор» немного ошибся и указал неверный номер своей модели, но в следующем посте объяснил недоразумение тем, что пока «не очень ловко» работает на компьютере, передаёт «360».

Как писал News.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя. Робота переименовали в Skybot F-850, он уже прибыл на Байконур и 22 августа будет доставлен на МКС. Поясняя, что значит буква F после имени Skybot, Рогозин рассказал подписчикам, что F.E.D.O.R. — это имя семейства аватаров, F — их первое поколение. Что означает число 850, он не пояснил.

News.ru в соцсетях