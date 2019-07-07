https://static.news.ru/photo/c92aa422-a09b-11e9-a972-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Экипаж нового космического корабля «Федерация» спасут в случае его приводнения в Тихом океане. Об этом заявили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

В компании подчеркнули, что безопасность экипажа является «безусловным и основным приоритетом» отечественной космонавтики. В связи с этим будет создана система спасения на всех этапах полёта — как над сухопутным участком, так и над акваторией Тихого океана. В ней задействуют современные технические средства, предназначенные для таких условий.

Наряду с этим к спасению экипажа корабля могут быть привлечены силы Минобороны и Росавиации, сообщается на сайте корпорации.

Ранее News.ru писал, что руководитель одного из отделов РКК «Энергия» Игорь Верховский высказал предположение, что экипаж «Федерации» может погибнуть в случае посадки в Тихом океане из-за отсутствия в этом регионе быстроходных российских судов.