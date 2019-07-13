https://static.news.ru/photo/8fd56b4e-a56e-11e9-ada6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Протон-М» вывела разгонный блок ДМ-03 с космической обсерваторией «Спектр-РГ» на суборбитальную траекторию.

Через 10 минут после старта ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты. Трансляцию пуска вёл сайт Роскосмоса.

Как писал News.ru, ракета-носитель «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала в 15:30 мск, отделение обсерватории от разгонного блока намечено на 17:31. Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО имени Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita и ART-XC. Главная её миссия — исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.