https://static.news.ru/photo/c5c15ab8-ac9b-11e9-ada0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Индия покупать у России ракетные двигатели для своей национальной космической программы, заявил сопредседатель Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Договорённость об импорте была достигнута на встрече вице-премьера РФ с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

Помимо пилотируемой космонавтики мы активно сотрудничаем в области навигации, кроме того открывается еще один очень интересный аспект в области двигателестроения, — сказал Борисов по итогам встречи.

Он подчеркнул, что россия поздравила Индию с успешным запуском в рамках лунной программы очередного спутника.

22 июля, Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата.

Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам. Ожидалось, что «Чандраян-2» достигнет Луны 6–7 сентября. В ISRO уверены, что запуск нужно осуществить как можно скорее: Луна находится в наиболее благоприятной позиции по отношению к Земле. Следующий такой момент может настать только в сентябре.

Индия станет четвёртой страной мира после США, России и КНР, космический аппарат которой смог осуществить мягкую посадку на спутник Земли, писал News.ru.