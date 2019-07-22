Индия покупать у России ракетные двигатели для своей национальной космической программы, заявил сопредседатель Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Договорённость об импорте была достигнута на встрече вице-премьера РФ с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром в Нью-Дели.
Помимо пилотируемой космонавтики мы активно сотрудничаем в области навигации, кроме того открывается еще один очень интересный аспект в области двигателестроения, — сказал Борисов по итогам встречи.
Он подчеркнул, что россия поздравила Индию с успешным запуском в рамках лунной программы очередного спутника.
22 июля, Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата.
Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам. Ожидалось, что «Чандраян-2» достигнет Луны 6–7 сентября. В ISRO уверены, что запуск нужно осуществить как можно скорее: Луна находится в наиболее благоприятной позиции по отношению к Земле. Следующий такой момент может настать только в сентябре.
Индия станет четвёртой страной мира после США, России и КНР, космический аппарат которой смог осуществить мягкую посадку на спутник Земли, писал News.ru.