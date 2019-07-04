https://static.news.ru/photo/4d916a3c-9eeb-11e9-bbd9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Иван Тимошенко/КЦ «Южный»/Роскосмос

Носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеоспутником «Метеор-М» и 32 малыми космическими аппаратами стартовал с космодрома Восточный.

Разгонный блок доставит аппараты на целевые орбиты, программа выведения займёт четыре с половиной часа. За запуском наблюдали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вице-премьер России Юрий Борисов, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, семь малых спутников из четырёх стран выведены 3 июля на орбиту с борта Международной космической станции (МКС). Спутники были запущены с помощью японского манипулятора, а перед этим их вынесли наружу станции из модуля Kibo.