https://static.news.ru/photo/0dfa15c2-b859-11e9-a78a-fa163e074e61_660.jpg «Метеор-М» Фото: roscosmos.ru

Роскосмос подтвердил сбой системы ориентации на гидрометеорологическом аппарате «Метеор-М» № 2. В настоящее время её работа восстановлена.

На космическом аппарате «Метеор-М» № 2 был выявлен незначительный сбой системы ориентации аппарата. В настоящее время функционирование системы восстановлено, — сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

Спутник был запущен на орбиту 8 июля 2014 года, гарантийный срок его активности — пять лет.

Как писал News.ru, российский радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил, что спутник «Метеор-М» № 2 мог выйти из строя. По его словам, космические снимки, которые аппарат пересылает на Землю в открытом режиме, перестали поступать. Он уточнил, что сбой произошёл 3 августа. Кроме того, 2 августа спутник поменял угол обзора: вместо того чтобы смотреть точно вниз, на поверхность планеты, он начал снимать Землю на фоне космоса. Радиолюбитель подчеркнул, что подобные сбои происходят довольно часто.