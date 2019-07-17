https://static.news.ru/photo/2587c966-a871-11e9-a016-fa163e074e61_1024.jpg Илон Маск Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Экспериментальный космический корабль компании Илона Маска SpaceX Starhopper, который является прототипом звездолёта Starship, загорелся во время предварительного запуска двигателя Raptor.

Инцидент произошёл перед началом пробного полёта корабля. В настоящее время специалисты оценивают состояние прототипа. Дальнейшие испытания отложены на некоторое время.

Астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл отметил, что пожар выглядел «очень опасным». Он выразил надежду на то, что Starhopper всё же серьёзно не пострадал, сообщает NASA Spaceflight . Видео происшествия было опубликовано в Twitter.

Ранее News.ru уже писал о пожаре на площадке для испытаний прототипа звездолёта Маска. Возгорание было изолировано в морском контейнере и ликвидировано в течение нескольких минут. Предполагается, что его причиной стала неисправность электрооборудования.