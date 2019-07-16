https://static.news.ru/photo/07d563a4-a819-11e9-950a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Стали известны подробности повторного запуска астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ». Оно было отменено из-за трещины на трубопроводе второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».

Специалисты в итоге заварили трещину и загерметизировали её клеем. Работы проводились на Байконуре, сообщает РИА Новости . Старт состоялся с третьей попытки.

Трещину в трубопроводе наддува бака окислителя обнаружили сначала в начале июня, а затем за сутки до запуска. Загерметизировать её удалось только со второго раза.

Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М». По его словам, специалисты в рекордный срок смогли обеспечить штатный запуск ракеты и разгонного блока.