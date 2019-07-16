Стали известны подробности повторного запуска астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ». Оно было отменено из-за трещины на трубопроводе второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».
Специалисты в итоге заварили трещину и загерметизировали её клеем. Работы проводились на Байконуре, сообщает
Трещину в трубопроводе наддува бака окислителя обнаружили сначала в начале июня, а затем за сутки до запуска. Загерметизировать её удалось только со второго раза.
Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М». По его словам, специалисты в рекордный срок смогли обеспечить штатный запуск ракеты и разгонного блока.