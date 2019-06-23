Омское производственное объединение «Полёт», входящее в Центр Хруничева, с 2024 года будет производить не менее восьми тяжелых и двух лёгких ракет-носителей «Ангара» в год. Такими планами поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
С 22 года в Омске будем делать по 4 «Ангара А5», а с 24-го — не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких РН в год, — написал он в Twitter.
В Омске строим современный ракетный завод. Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН "Ангара" тяжёлого и лёгкого класса к продолжению лётных испытаний. С 22 года в Омске будем делать по 4 "Ангара А5", а с 24-го - не менее 8 тяжёлых и 2 лёгких РН в год. https://t.co/0h1rEoYG3B
«Ангара» — семейств экологически чистых ракет-носителей модульного типа.
Ранее, как писал News.ru, госкорпорация «Роскосмос» впервые совершила заказ на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». Ракету планируют использовать для выведения на орбиту трёх спутников связи «Гонец-М». На сайте госзакупок сообщается, что начальная цена закупки составляет 2,028 млрд рублей. Заказ должен быть готов до 15 октября 2021 года.