Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Основатель и совладелец компании SpaceX Илон Маск решил отправить на орбиту прах 152 бывших жителей Земли. За капсулу с семью граммами пепла усопших друзья и родственники платят по $5 тыс.

Каждая капсула содержит выгравированное сентиментальное послание, например, одно из них звучит как «Дотянись до звёзд!». «Похоронный полёт» должен начаться поздним вечером 24 июня, сообщает издание Business Insider. В этот день...