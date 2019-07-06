Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Уточняется, что при вертолётном послепусковом облёте части створки головного обтекателя ракеты удалось увидеть в густой чаще лесов, очагов возгорания вокруг них не наблюдалось. Поиски продолжатся 8 июля, передаёт
News.ru ранее писал, что российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на рабочую орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.