https://static.news.ru/photo/ccbe4782-9fbb-11e9-92b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: yakutsk_news/vk.com

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.

Уточняется, что при вертолётном послепусковом облёте части створки головного обтекателя ракеты удалось увидеть в густой чаще лесов, очагов возгорания вокруг них не наблюдалось. Поиски продолжатся 8 июля, передаёт РИА Новости .

News.ru ранее писал, что российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на рабочую орбиту. Об этом сообщили в Роскосмосе.