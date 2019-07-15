https://static.news.ru/photo/090e77dc-a71b-11e9-a828-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ESA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Гарвардской школы технических и прикладных наук имени Полсона во главе с Робином Ровдсвортом предложили новую технологию, которая позволит создать условия, пригодные для жизни на Марсе. Идея учёных заключается в использовании кремнезёмного аэрогеля.

Эксперты отметили, что в настоящее время все планы по заселению Красной планеты сводятся к масштабным изменениям окружающей среды. Однако сейчас такие технологии недоступны для человечества.

В Гарварде пришли к выводу, что лучше пытаться «оживить» небольшие участки Марса, богатые льдом. Над ними планируется возводить щиты из аэрогеля, который фактически является твёрдым аналогом земной атмосферы.

Слой геля толщиной 2–3 см будет одновременно пропускать достаточный видимый свет для фотосинтеза, блокировать опасное ультрафиолетовое излучение и поддерживать комфортную для роста растений и жизни существ температуру. По мнению экспертов, этот «региональный» подход более достижим, чем глобальное изменение атмосферы, передаёт Nature Astronomy .

Ранее News.ru писал, что NASA провело заключительные испытания робота-скалолаза под названием LEMUR. На его основе будет построен робот для изучения Марса.