Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на орбиту.
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Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» отделилась от разгонного блока ДМ-03 и выведена на орбиту, — сообщили в Роскосмосе.
Рабочая точка Лагранжа L2, то есть точка в пространстве, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли, находится в 1,5 млн км от Земли. Перелёт «Спектра-РГ» туда займёт три месяца.
Ранее News.ru писал о том, что карта Вселенной, которую построит «Спектр-РГ», не будет иметь аналогов ещё около 20 лет. Об этом рассказал научный руководитель миссии, академик Рашид Сюняев.