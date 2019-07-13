https://static.news.ru/photo/dd5d988e-a580-11e9-a42c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на орбиту.

Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Обсерватория была запущена ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур. Её выведение осуществилось за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03.

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» отделилась от разгонного блока ДМ-03 и выведена на орбиту, — сообщили в Роскосмосе.

Рабочая точка Лагранжа L2, то есть точка в пространстве, в которой уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли, находится в 1,5 млн км от Земли. Перелёт «Спектра-РГ» туда займёт три месяца.

Ранее News.ru писал о том, что карта Вселенной, которую построит «Спектр-РГ», не будет иметь аналогов ещё около 20 лет. Об этом рассказал научный руководитель миссии, академик Рашид Сюняев.