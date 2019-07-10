https://static.news.ru/photo/30cddbca-a39a-11e9-9d2a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот SciNews

Момент неудачного запуска с космодрома Куру ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye на борту попал на видео.

На кадрах видеоролика, опубликованного на YouTube, хорошо видно, как после старта траектория полёта ракеты постепенно начала смещаться в сторону. Через некоторое время Vega уже летела параллельно Земле, а ещё через несколько мгновений светящийся шар словно растворился в небе.

Как мы видели, примерно спустя две минуты после запуска <...> произошло серьёзное отклонение, приведшее к потере миссии, — прокомментировала инцидент исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Ракета-носитель Vega, запуск которой состоялся в 04:53 по московскому времени, должна была доставить на орбиту спутник, принадлежащий Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Это первое крушение ракеты данного класса.

Ранее News.ru писал о том, что старт Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye, был дважды отложен. Организаторов запуска не устроили погодные условия над космодромом Куру во Французской Гвиане. Сильные ветра на большой высоте над космическим центром послужили причиной отказа от попыток запустить ракету и 6 июля, и 7 июля.