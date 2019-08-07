https://static.news.ru/photo/88c1288e-b932-11e9-b30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На борту Международной космической станции обнаружили проблемы с работой биопринтера, предназначенного для печати человеческих тканей на орбите.

3D-биопринтер BioFabrication Facility был создан американской компанией Techshot и доставлен на МКС в конце июля грузовым кораблем Dragon. Однако при проведении первой тестовой печати произошла утечка материала, затем возникли проблемы с работой клапанов. В настоящий момент астронавты пытаются устранить неполадки, передаёт РИА Новости .

Ранее Роскосмос сообщил, что крупногабаритные сооружения лунной базы будут созданы при помощи аддитивных технологий (3D-печать) и местных ресурсов, писал News.ru.