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Командир космического корабля «Союз МС-13» Александр Скворцов намерен снять видео о работе антропоморфного робота «Фёдора» на орбите. Об этом он заявил во время предполётной пресс-конференции.

Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать, — цитирует Скворцова ТАСС. Космонавт надеется, что работа с «Фёдором»...