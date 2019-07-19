Астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано, который отправится на МКС вместе с россиянином Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом, рассказал о 50-летнем юбилее первой высадке человека на Луну. Также он отметил, что на скафандрах нового экипажа будут нашивки, посвящённые миссии «Аполлона-11».
Если вы присмотритесь, вы увидите большое сходство с нашивкой членов экипажа „Аполлон-11“. На нём можете увидеть созвездие Орла, Луну, Землю, а также три звезды, обозначающие римскую цифру 50, — цитирует Пармитано телеканал РЕН.
Как писал News.ru, российский космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) утверждены Госкомиссией в качестве экипажа новой экспедиции на МКС. Старт ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запланирован на 20 июля.
Командир космического корабля «Союз МС-13» Александр Скворцов намерен снять на видео о работе антропоморфного робота «Фёдора».