https://static.news.ru/photo/32bface6-9cc0-11e9-a84f-fa163e074e61_1024.jpg «Орион» Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американское космическое ведомство NASA успешно испытало системы аварийного прекращения полёта нового корабля Orion на стартовом участке. Сотрудники ведомства произвели запуск, разгон и отстрел командного модуля.

Вся процедура, призванная подтвердить эффективность системы спасения экипажа в случае ЧП, продлилась три минуты. Запуск ракеты произвели с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Через 55 секунд на высоте примерно 10 км, когда скорость превысила 1280 км/час, NASA задействовало систему отстрела и отвода корабля в сторону от носителя. Затем модуль — парашют на него специалисты NASA решили на этот раз не устанавливать — погрузился в воды Атлантического океана, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее News.ru сообщал, что американский астронавт Эндрю Морган перед полётом на МКС побывал в Москве, где посетил Музей космонавтики. Экспозиция произвела на него впечатление.