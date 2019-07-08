https://static.news.ru/photo/dffc4e2c-a15d-11e9-a363-fa163e074e61_1024.jpg Трекер МКС на ночном небе Фото: Jürgen Michelberger/NASA

Полёт Международной космической станции (МКС) будет виден невооружённым глазом на территории столицы и области в июле. Об этом сообщает московский Музей космонавтики. Отмечается, что в поле зрения станция появится с 10 июля, а с 15-го начнутся удобные по времени для просмотра пролёты.

По словам экспертов, чтобы увидеть МКС из Москвы, необходимо смотреть на южный небосклон.

Станция появится в виде яркой звёздочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появления станции на небе заранее, – цитирует сообщение РИА Новости .

На борту МКС работает экипаж, состоящий из россиянина Алексея Овчинина и его американских коллег Ника Хейга и Кристины Кук, писал News.ru. В сентябре на станцию отправится астронавт из ОАЭ Хазза Аль-Мансури. Он проведёт там восемь дней.