https://static.news.ru/photo/ba77952c-8eab-11e9-9fec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/JPL /University of Arizona

Сотрудники NASA обнаружили на поверхности Марса пятно, напоминающее логотип сериала Star Trek.

Открытие было сделано, когда специалисты рассматривали снимки, сделанные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. По их мнению, пятно, похожее на знак «Звёздного флота», появилось в результате взаимодействия ветра, лавы и песка, передаёт журнал «Нож».

Согласно версии учёных, после извержения вулкана на этом месте образовались песчаные дюны. От ветра лава стала твёрдой, в результате чего появился отпечаток дюн. Сам же песок после этого сдуло.

Ранее News.ru писал о том, что Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) следует поменьше говорить о полётах на Луну и сосредоточиться на более крупных проектах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.