Руководитель Института космической политики Иван Моисеев раскритиковал заявление представителя Ракетно-космической корпорации «Энергия» о невозможности спасения экипажа космического корабля «Федерация» в случае его аварийного приводнения в Тихом океане.

Какое-то не от мира сего заявление. Там особые быстроходы не нужны, там необходимы обычные стационарные корабли, которые у нас во множестве есть. Это всё есть. Если есть поставленная задача, то всё это найдется«, — цитирует РЕН ТВ Моисеева.

Ранее News.ru сообщил, что представитель РКК «Энергия» считает невозможным спасение экипажа «Федерации» в случае посадки в Тихом океане.

Разработка космического корабля «Федерация» началась в 2009 году. Его первый испытательный полёт в беспилотном режиме намечен на 2022 год.

 

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