Снимаемые с боевого дежурства ракетные комплексы нужно использовать для запусков на орбиту Земли спутников, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, для этих целей подойдёт МБР «Воевода».

Руководитель корпорации считает, что военный объект можно адаптировать для транспортировки гражданских космических аппаратов, пишет «Интерфакс». Представитель ведомства добавил, что такой способ эксплуатации необходимо распространить на все ракеты, выводимые с боевого...