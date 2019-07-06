Моисеев осудил заявление о риске гибели экипажа «Федерации» в случае ЧП
Павел Ермолаев
19:04, 06 июля 2019
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Руководитель Института космической политики Иван Моисеев раскритиковал заявление представителя Ракетно-космической корпорации «Энергия» о невозможности спасения экипажа космического корабля «Федерация» в случае его аварийного приводнения в Тихом океане.
Какое-то не от мира сего заявление. Там особые быстроходы не нужны, там необходимы обычные стационарные корабли, которые у нас во множестве есть. Это всё есть. Если есть поставленная задача, то всё это найдется«, — цитирует РЕН ТВ Моисеева.