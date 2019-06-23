https://static.news.ru/photo/18b12400-9573-11e9-9fbe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Основатель и совладелец компании SpaceX Илон Маск решил отправить на орбиту прах 152 бывших жителей Земли. За капсулу с семью граммами пепла усопших друзья и родственники платят по $5 тыс.

Каждая капсула содержит выгравированное сентиментальное послание, например, одно из них звучит как «Дотянись до звёзд!». «Похоронный полёт» должен начаться поздним вечером 24 июня, сообщает издание Business Insider .

В этот день с космодрома во Флориде в космос отправится сверхмощная ракета-носитель Falcon Heavy. Кроме капсул она доставит на орбиту спутники.

Ранее News.ru сообщал, что население Земли к 2050 году значительно сократится, а не вырастет, как считает ООН. Такое мнение выразил руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сославшись на книгу норвежского учёного Йоргена Рандерса «2052 год: глобальный прогноз на следующие сорок лет», в которой говорится, что ориентировочно с 2040 года население начнёт сокращаться.