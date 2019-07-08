Китай завершил строительство марсохода для первой миссии КНР по исследованию Красной планеты.
Научный руководитель лунной программы Китая Оуян Цзыюань сообщил, что основными целями миссии станет обнаружение признаков жизни на Марсе и оценка его потенциала для пребывания людей, передаёт
Уточняется, что запуск первой миссии КНР на Марс запланирован на 2020 год.
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп объявил о скорой высадке американских астронавтов на Марс и установке там национального флага.