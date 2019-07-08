Фото: NASA/JPL-Caltech

Китай завершил строительство марсохода для первой миссии КНР по исследованию Красной планеты.

Научный руководитель лунной программы Китая Оуян Цзыюань сообщил, что основными целями миссии станет обнаружение признаков жизни на Марсе и оценка его потенциала для пребывания людей, передаёт Global Times.

Уточняется, что запуск первой миссии КНР на Марс запланирован на 2020 год.

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп объявил о скорой высадке американских астронавтов на Марс и установке там национального флага.

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