Фото: NASA/JPL-Caltech

Старт ракеты-носителя Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye, отложен второй раз, и снова из-за непогоды. Организаторов запуска не устроили погодные условия над космодромом Куру во Французской Гвиане.

Сильные ветра на большой высоте над космическим центром послужили причиной отказа от попыток запустить ракету и 6 июля, и 7 июля, сообщает компания Arianespace. Новая дата запуска пока не называется,...