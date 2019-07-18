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Повторный пуск индийской лунной миссии «Чандраян-2» назначили на 21–22 июля. Об этом сообщили в индийской организации космических исследований (ISRO). Специалисты надеются устранить все неполадки в течение 48 часов.

Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам. Ожидалось, что «Чандраян-2» достигнет Луны 6–7 сентября. В ISRO уверены, что запуск нужно осуществить как можно скорее: Луна...