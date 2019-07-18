Американские исследователи пришли к выводу, что красное вино поможет астронавтам успешно адаптироваться на Марсе.
Дело в ресвератоле — особом веществе, содержащемся в вине и кожуре винограда. Он замедляет уменьшение мускулатуры млекопитающих в условиях гравитации, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что планируется отправить на МКС 11 бонусных контейнеров с едой. Среди заказанных блюд — мясо с перловкой, компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный».