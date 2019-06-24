Экипаж Международной космической станции (МКС) вернулся на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-11».
Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, проработавшие на Международной космической станции семь месяцев, приземлились в Казахстане в 05:49 по московскому времени.
Отмечается, что люк спускаемого аппарата будет открыт спасателями, которые по очереди извлекут космонавтов и усадят их в специальные кресла для привыкания к земной гравитации. Позже им помогут снять космические скафандры.
На МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук,
Ранее News.ru писал о том, что основной и дублирующий экипажи Международной космической станции (МКС) отработали действия при разгерметизации. Программой предусмотрены имитации полного рабочего дня, под конец которых инструкторы, как правило, и припасают всевозможные задачи повышенной сложности.