https://static.news.ru/photo/721ae604-91f2-11e9-9249-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские космонавты будут проходить подготовку на базе Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. По словам начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова, в программе альпинистская, воздушно-десантная подготовка, курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи.

Власов отметил, что создавать новые структуры было бы непозволительной роскошью. При этом в Чечне есть прекрасная база, подходящая для тренировок, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш представил концепцию российской Лунной исследовательской программы на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже 2019» во Франции. По данным учреждения, первая высадка на спутник планируется в 2030 году.