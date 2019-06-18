Российские космонавты будут проходить подготовку на базе Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. По словам начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова, в программе альпинистская, воздушно-десантная подготовка, курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи.
Власов отметил, что создавать новые структуры было бы непозволительной роскошью. При этом в Чечне есть прекрасная база, подходящая для тренировок, передаёт
Ранее News.ru писал, что головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш представил концепцию российской Лунной исследовательской программы на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже 2019» во Франции. По данным учреждения, первая высадка на спутник планируется в 2030 году.