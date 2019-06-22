https://static.news.ru/photo/f7aaac40-94a0-11e9-8f1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/Twitter.com

Роскосмос подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов, один из пунктов которого обязует воздерживаться от публичных оценок работодателя.

Помимо этого, космонавты должны быть гуманны, справедливы и при исполнении обязанностей поддерживать внешний вид, соответствующий общепринятому деловому стилю. С документом можно ознакомиться на портале нормативных правовых актов.

Как уже писал News.ru, российские космонавты будут проходить подготовку на базе Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. По словам начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова, в программе альпинистская, воздушно-десантная подготовка, курсы выживания в дикой среде и оказание тактической медицинской помощи.