Командир космического корабля «Союз МС-13» Александр Скворцов намерен снять видео о работе антропоморфного робота «Фёдора» на орбите. Об этом он заявил во время предполётной пресс-конференции.
Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать, — цитирует Скворцова
ТАСС.
Космонавт надеется, что работа с «Фёдором» будет «интересной и новой».
Старт ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запланирован на 20 июля с первой стартовой площадки.
Как писал News.ru, россиянин Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) утверждены Госкомиссией в качестве экипажа новой экспедиции на МКС.
Экипажу придётся работать с транспортными грузовыми аппаратами типа «Прогресс МС» и беспилотным кораблём «Союз МС-14», на борту которого будет находиться антропоморфный робот «Фёдор».