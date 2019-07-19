https://static.news.ru/photo/00007042-aa3f-11e9-9640-fa163e074e61_1024.jpg Александр Скворцов Фото: Roscosmos/Global Look Press

Командир космического корабля «Союз МС-13» Александр Скворцов намерен снять видео о работе антропоморфного робота «Фёдора» на орбите. Об этом он заявил во время предполётной пресс-конференции.

Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать, — цитирует Скворцова ТАСС .

Космонавт надеется, что работа с «Фёдором» будет «интересной и новой».

Старт ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запланирован на 20 июля с первой стартовой площадки.

Как писал News.ru, россиянин Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) утверждены Госкомиссией в качестве экипажа новой экспедиции на МКС.

Экипажу придётся работать с транспортными грузовыми аппаратами типа «Прогресс МС» и беспилотным кораблём «Союз МС-14», на борту которого будет находиться антропоморфный робот «Фёдор».