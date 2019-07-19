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США завершили работу над транспортным космическим кораблём многоразового использования «Орион», чтобы отправить его в полёт вокруг Луны. Капсула для экипажа готова к первой лунной миссии «Артемида», о чём заявил вице-президент Майкл Пенс.

Запуск «Ориона» и ракеты Space Launch System необходимы для испытания системы и подготовки высадки первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет, а также для будущих миссий к...