Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции в автоматическом режиме.
Экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки и выровнять давление между «Союзом» и космической станцией, передаёт
Как писал News.ru ранее, испытания на борту Международной космической станции (МКС) робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.