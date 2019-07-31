https://static.news.ru/photo/8381b780-b3b0-11e9-be10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» пристыковался к МКС через 3 часа 19 минут после старта с Байконура, установив рекорд «скорости» прибытия к станции. Предыдущее достижение также принадлежало «Прогрессу» — 3 часа 21 минута.

Трансляция полёта велась на официальном сайте Роскосмоса .

«Прогресс МС-12» — уже третий корабль, прилетевший к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная процедура занимает 34 оборота вокруг Земли (50 часов). Самой быстрой траекторией, по которой к МКС отправляются космонавты, является шестичасовая четырёхвитковая.

Аппарат доставил на станцию 1,2 тонны сухих грузов, воду, топливо. Кроме обычных наборов провианта, грузовик привёз российским космонавтам яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчицу, а американским и итальянскому астронавтам — компот из груш, мясо с перловкой, ряженку, сыр «Южный» и творог с орехами.

Ранее News.ru сообщал, что испытания на борту МКС робота FEDOR позволят в будущем избавить космонавтов от опасной работы за её бортом. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для российской космонавтики это будет первый этап работы с антропоморфными машинами, которые позволят двигаться в дальний космос.