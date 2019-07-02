https://static.news.ru/photo/f6a168a2-9c70-11e9-bde7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инженеры «Молодёжного космического центра» МГТУ имени Баумана разработали спутники, способные менять орбиту при помощи раскрываемых в космосе роторных парусов. После перехода на новую орбиту паруса могут складываться.

Спутники получили название «Ярило». Они разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне. Об этом рассказал сотрудник центра Анатолий Шаповалов, сообщает РИА Новости .

Запуск спутников запланирован на декабрь 2019 года, но пока не известно, какая именно ракета выведет их в космос.

Ранее News.ru сообщал, что астрологи пообещали полное затмение Солнца в начале июля. Максимальная фаза затмения Солнца произойдёт 2 июля, однако жители России не смогут его увидеть. Затмение наступит в 22:23 по московскому времени, лучше всего оно будет заметно в юго-восточной части Тихого океана, в Чили и в Аргентине. Продолжительность полной фазы составит 4 минуты 33 секунды.