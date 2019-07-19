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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблём «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Для взлёта использовалась первая, «Гагаринская» площадка.

Корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на орбиту, передаёт РИА Новости . В настоящий момент он направляется к Международной космической станции (МКС).

Во время полёта аппарат четыре раза пролетит вокруг земли. Стыковка с МКС начнётся спустя примерно шесть часов — в 1:51 (по Московскому времени) 21 июля.

На станцию прибудут три космонавта: россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано. Каждый из них имеет чин полковника.

Как писал News.ru, российский космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) утверждены Госкомиссией в качестве экипажа новой экспедиции на МКС.

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